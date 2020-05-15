Ünlü banka düşük faizle kredi verecek, ING BANK düşük faizle kredisi başvurusu internet üzerinden 2020

İngbank düşük faizli kredi başvurusu online internet üzerinden başvuru

Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile savaş devam ediyor.Koronavirüs sadece sağlığımızı tehdit eden bir olgu değil, ekonomik,sosyolojik ve psikolojik gibi durumları da tehdit eder hale geldi..

Özellikle ekonomik olarak zorlanan vatandaşımıza,esnafımıza düşük faizlerle ve ertelemeli krediler veren banka sayısı çoğalmaya başladı.Devlet bankaları bu işi ellerinden geldiğince yapmaya çalıştılar.Birçok başvuranı geri çevirmediler.Ancak herkese kredi vermek imkansız olunca da başvurulan miktarın ya yarısı çıktı ya da 3 de biri.Yani örnek olarak Ziraatbankasına düşük faizli kredi başvurusu yapan bir vatandaş 10 bin tl istedi ise 3 bin tl kullanabildi.Bazı sicili düzgün vatandaşlarımız ise talep ettiği kredinin tamamanı kullandı!

ÖZEL BANKALARA ELEŞTİRİ GELİYORDU,ONA İSTİNADEN İNG BANK'TAN KREDİ ATAĞI GELDİ

Yaşadığımız zor süreçte vatandaşımızın uzun vadelerle kredi kullanabilmelerine yönelik hamleler genelde kamu bankalarından geldi.Ancak bugün bir özel banka olan İNG BANK, resmi açıklama yaparak başvuran herkese 0,79 faiz oranı ile kredi vereceğini duyurdu.

Açıklamayı genel müdür yardımcısı Alper Gökgöz yaptı, "Salgın dolayısıyla içinde bulunulan koşulları ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da göz önünde bulundurarak müşterimiz olan veya olmayan tüm bireylere ihtiyaç kredisi sağlamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

İngbank düşük faizli kredi başvurusu online internet üzerinden başvuru 2020

Açıklamanın ardından bir çok vatandaşımız düşük faizle kredi alabilmek için İNG bank resmi sitesine gitti.İng bank'ın ana sayfasında Cepte kredi başlıklı ilk slidere tıkladığınız da bilgileriniz istendiği sayfaya yönlendiriliyorsunuz.

Orada kişisel bilgileriniz isteniyor.İlgili bilgilerinizi girdikten sonra verdiğiniz cep telefonu numaranıza güvenlik kodu geliyor.Gelen güvenlik kodunuzu girdiğinizde sistem biraz bekletip size kredi başvurunuzun olumlu ya da olumsuz olduğunu gösteren bir mesaj iletiyor.Aman dikkat edin başvurular sadece www.ing.com.tr/ resmi sitesinden yapılıyor..

Başvurunuzu tamamladıktan sonra internet üzerinden başvurunuz değerlendiriliyor.

ING BANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALPER GÖKSÖZ'ÜN AÇIKLAMASI GİBİ MALESEF HER BAŞVURANA KREDİ ONAYI GELMEDİ

Ing bank genel müdür yardımcısı Alper Göksöz'ün dediği gibi başvuran herkese kredi imkanı sağlamaya çalışacağız açıklaması boş çıktı.Çünkü bize gelen maiillerde malesef birçok vatandaşımıza gelen cevap, KREDİ BAŞVURUNUZU ŞUANDA OLUMLU DEĞERLENDİREMİYORUZ. olmuş.Sicili orta hallerde olan bir editörümüz için de kredi başvuru yaptık ona da aynı cevap geldi..!

DAHA BUGÜN BDDK 20 MİLYON TL CEZA KESTİ

Bugün yayınladığımız haberde özel bankaların bu zor günlerde halka sırtını döndüğünü ve buna istinaden de 15 özel bankaya yaklaşık 20 milyon TL ceza kesildiğini iletmiştik.Bu haberlerin yayınlanmasının ardından ING BANK harekete geçti ancak başvurulardaki olumsuz yanıtlar kimseyi tatmin etmedi.Kendi reklamlarını yapmakla kaldılar malesef..

BANKALAR HALKA SIRTINI DÖNEMEZ

Her yıl milyarlarca TL kar açıklayan bankalar, şu zor günlerde vatandaşın yanında olmalı.Lütfen bankanızdan şikayetçi iseniz mutlaka BDDK ya da CİMER'e başvurarak şikayetlerinizi bildiriniz.Gerçtekten ilgili kurumlar şikayetinizi son derece dikkate alıyor ve gereken işlemleri gerçekleştiriyor.

KAYNAK : KAMUSAATI.COM