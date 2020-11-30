Türkiye'nin 3'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı Türkiye ekonomisi, koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü.

Türkiye'nin 3'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçları açıklandı.

Türkiye ekonomisi, pandemi dönemine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 arttı.

SANAYİDE YÜZDE 8 BÜYÜME

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15, sanayi yüzde 8 arttı.

TARIMDA YÜZDE 6,2 BÜYÜME

İnşaat yüzde 6,4, tarım yüzde 6,2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ile hizmetler yüzde 0,8 arttı.

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 4,5 azaldı.

BEKLENTİYİ AŞTI

Öte yandan, 3. çeyrekteki büyüme beklentilerin üzerinde geldi.

Anketler, Türkiye ekonomisinin 2020 yılının 3. çeyreğinde yüzde 5 büyüyeceği yönünde sonuçlanmıştı.

Ankete katılan kurumlardan en düşük tahmini paylaşan kurum yüzde 3,5; en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yüzde 7,1 olmuştu.