Türkiye Ekonomisi Rekor Kırdı ! 400 milyon TL'lik yeni fabrika İçin Kollar Sıvandı

400 milyon TL'lik yeni fabrika Kuruluyor

Türkiye Ekonomisi Rekor Kırdı ! 400 milyon TL'lik yeni fabrika İçin Kollar Sıvandı

Koronavirüs'ün yaşatmış olduğu hasar kaynaklı Türk seramiğine talep ler rekora uzandı, NG Kütahya Seramik 400 milyon TL paha da fabrika için çalışmalara başladı. Açılacak yeni fabrika sekizinci üretim tesisi olacak

Türkiye, Çin'e olan talebin azalmasıyla sektördeki gücüne güç katmış oldu.

Mart ayında Çin'de gerçekleşecek olan seramik fuarının salgın kaynaklı iptal edilmesinden sonra aynı tarihlerde İstanbul'da yapılmaya hazırlanan Unicera Fuarı'na, Avrupa ve Amerika'dan yoğun ziyaretçi beklendiğini dile getirdi.

Bu durum ekonomiz için ilaç çok güzel bir fırsattır ! Fırsatı iyi kullanalım

Kendilerinin de oluşan bu ortamda yeni yatırım planları yapmaya kolları sıvadıklarını açıklayan Erkan Güral, "Kütahya'da 7 olan fabrika sayımızı daha da çoğaltmak için ivediklik ile çalışıyoruz iki hafta süre de yeni fabrika açıp açmamak konusunda karar vereceğiz.

Hali hazırda bulunan fabrikalarımız yüzde yüz kapasiteyle faliyet gösteriyor. Her şey planladığımız gibi devam ederse 2020 senesi ilk çeyreğinde 350-400 milyon TL'lik bir yatırımla yeni fabrikamızı hayatta olacaktır " dedi.

Koronavirüsün sağlık açısından çok yaralasa da bazı açılardan da fırsatları beraberinde getirdi ,. Türkiye'nin elde etme gücü ve istihdamla önde olduğunun da altını çizdi ve ekledi, "ABD ve Çin ikilisinin ticaret savaşları sebebi ile bizi seramik sektörü açısından iki pazarda damühim fırsatlar bekliyor. Virüs salgını nedeniyle oluşan kriz ortamı, dünya ticaretini çok derinden etkiledi. Çin'e verilen siparişler hızla ülkemize kaymaya başladı. Avrupalı ve Amerikalı firmaların tamamı önlem ve virüsten korkmaları kaynaklı Türkiye'ye sığınıyor. Türkiye rekabet gücü çok iyi bir ülkedir'' diye aktardı.

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