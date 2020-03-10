Tüketici Kredisi Çekmek İsteyenlere Şaşırtıcı Düzenleme, BDDK tarafından tüketici kredisine düzenleme geliyor, Tüketici kredisi ile ne aldıysak fatuları bankaya bildirmek zorunda kalacağız,

Tüketici Kredisi Çekmek İsteyenlere Şaşırtıcı Düzenleme

Tüketici Kredisi Çekmek İsteyenlere Şaşırtıcı Düzenleme, BDDK tarafından tüketici kredisine düzenleme geliyor, Tüketici kredisi ile ne aldıysak fatuları bankaya bildirmek zorunda kalacağız,

Geçen sene temmuz ayından itibaren faizler serbest düşüşe geçerken tüketici kredileri de görülen yoğun ilgi ve ihtiyaçla adeta patladı. Faiz oranı yüzde 0.89’a kadar gerilerken tüketici kredilerinde 7 ayda 62 milyar liralık çoğalma oluştu . Merkez Bankası ise cari açığın artmasının önüne geçebilmek ve enflasyonu kontrol altında tutabilmek için tüketici kredilerinin muslugunu kısmakta çare buldu.

Tüketici Kredisi Çekmek İsteyenler bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu tarafından yeniden düzenlemeye başladı.

Artık Tüketici kredisi çekmek isteyen vatandaşlar Ne ye ihtiyacı olduğu konusunda bankaya beyan vermek mecburiyetinde olacak ve bu husus ta da banka talep edilen miktarı müşteri bizzat ödemeyecek neye ihtiyacı varsa o kuruma verilecek. Yani Nasıl ki ev almak içiin kredi çekiyoruz ve banka aldığımız evi biliyor Tüketici kredisinde de artık buzdolabı veya telefon bile alacak olsak tüketici kredisi kullanmak istyorsanız faturalarını ve diğer istenecek olan evrakları bankalara bildirmek zorunda kalacak.bu yöntem vasıtası ile de ayrıca Dövize de yatırımın önüne geçilmiş olacak

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