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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki kadın erkek oranı

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki kadın erkek oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'deki kadınların durumunu değerlendiren verileri yayımladı. Verilere göre Türkiye'de 2021 yılında nüfusun yüzde 49,9'u kadınlardan, yüzde 50,1'inin erkeklerden oluştu.

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki kadın erkek oranı
Admin
Admin
05 Mart 2022 Cumartesi 17:48

Türkiye'deki kadınların durumunu değerlendiren verileri yayımladı. Verilere göre Türkiye'de 2021 yılında nüfusun yüzde 49,9'u kadınlardan, yüzde 50,1'inin erkeklerden oluştu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılında, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi, erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %73,2 oldu.
Cinsiyete ve yaş grubuna göre nüfus oranı (%), 2021

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı %87,7 oldu
Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre; 2008-2020 yılları arasında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının yıllar itibarıyla arttığı görüldü. En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında %81,1 iken 2020 yılında %92,9 oldu. En az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında, kadınlarda %72,6, erkeklerde %89,8 olan bu oran, 2020 yılında sırasıyla %87,7 ve %98,1 oldu.


Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2021 yılında toplamda %6,6, kadınlarda %9,1, erkeklerde %4,0 oldu. Kadınların %78,1'i, erkeklerin ise %87,3'ü evde yalnız otururken kendilerini güvende hissetti.

İnternet üzerinden ürün siparişi veren ya da satın alan kadınların oranı %40,3 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2020 yılı Nisan ayı ile 2021 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık dönemde %44,3 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, kadınlarda %40,3 iken erkeklerde %48,3 oldu.

Kadınların %35,5'i yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissetti

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