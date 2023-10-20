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Trendyol, Filistin temalı ürünlerin platformu hakında önemli Açıklamalarda Bulundu

Trendyol, Filistin temalı ürünlerin platformu hakında önemli Açıklamalarda Bulundu

Trendyol, Filistin temalı ürünlerin platformu hakında önemli Açıklamalarda Bulundu
Admin
Admin
20 Ekim 2023 Cuma 14:25

Trendyol, Filistin temalı ürünlerin platformlarında kasıtlı kaldırıldığı iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Şirketten konu hakkında yapılan açıklamada, "Ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır" denildi.

İsrail, Gazze'yi bombardımana tutmaya devam ederken, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Trendyol'un kasıtlı olarak Filistin temalı ürünleri platformdan kaldırdığı öne sürüldü. Birçok kişi duruma tepki gösterirken konu hakkında bir açıklama yapan Trendyol, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.

"TEKNİK EKİPLERİMİZ KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ"

Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.

"GAZZE HALKI İÇİN MİLLETİMİZ İLE BİRLİKTE YAS TUTUYORUZ"

Türkiye'nin Trendyol'u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

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