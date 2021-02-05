TMO’dan ucuz satış: Fiyatlar açıklandı...

Son günlerde sıkça gündeme gelen gıda fiyatları, ülkemiz gündemini meşgul ederken TMO ürünleri piyasanın çok altında satışa sunuluyor. Pirinç, bakliyat ve un gibi temel gıda ürünlerinde son aylarda meydana gelen artışlar vatandaşları isyan noktasına getirdi. Perakendeciler, fiyatları dövizin yükselmesine bağlasa da dövizdeki düşüş ise fiyatlara yansımıyor.

Gıda tedarik zincirinde devrede olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasa fiyatlarının altında kuru gıda satışı yaptıklarını bildirdi. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO'nun görev alanındaki pirinç, nohut ve mercimek gibi ürünleri de tüketicilerimize piyasa fiyatlarının altında kendi satış noktalarımızda perakende olarak satıyoruz, toptan alıcılara da daha uygun fiyatlarla toplu satış yapıyoruz." dedi.

15 LİRA OLAN OSMANCIK PİRİNÇ TMO'DA 7,30 LİRA

Piyasa fiyatı 8,75 ila 15 lira arasında değişen Osmancık pirincin TMO'da kilogramının 7,30 liradan satıldığını belirten Güldal, "Piyasa fiyatı 10,5-20 lira olan baldo pirinç de TMO tarafından kilogramı 9 liradan satışa sunuluyor. Yarım kilogram kavrulmuş fındığın fiyatı piyasada 40-50 lira iken, TMO'da 30 lira.

FINDIK YAĞI 120 TL

5 litrelik rafine fındık yağının fiyatı piyasada 200 ila 280 lira arasında değişirken, biz 120 liraya satışa sunuyoruz. Kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıyı paketli olarak sırasıyla 10, 18 ve 19 liradan satıyoruz. Bu ürünlerin piyasa fiyatı 20, 35 ve 30 liraya çıkıyor.

NOHUT-MERCİMEK

Biz nohudu tane boyutuna göre kilogramı 6-7 liradan, yeşil mercimeği de 6 liradan satıyoruz. Böylece, bu ürünleri piyasa fiyatlarının altına tüketicilere ulaştırıyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'DE GIDA EKSİKLİĞİ YOK"

TMO Genel Müdürü Güldal, Türkiye'de 2020 yılında birçok ürünün, bir önceki yıla göre daha yüksek oranda üretildiğini ve ülkede hiçbir gıda ürününde herhangi bir eksiklik, darlık ya da kıtlık çekilmediğini söyledi.

Ancak bazı kesimlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıdada fiyat artışının olabileceği değerlendirdiğini aktaran Güldal, "Bunu fırsat olarak görüp ürünü satmama, elde tutma, ticarete konu etmeme ve değer kazanmasını bekleme gibi bir anlamda stokçuluk amacıyla hareket edilen alanlar görüyoruz." dedi.

UYGUN FİYATLI ÜRÜN VAR; TÜKETİCİ, ÜRÜNÜN PİYASA FİYATINI ARAŞTIRMALI

Un ve makarna ham maddeleri ile bütün bakliyat ürünlerinde ülkede arz sıkıntısının söz konusu olmadığına da işaret eden Güldal, "Piyasada yer yer uygun fiyatlarda satışlar yapılıyor. Satış, ambalaj ve satılan yerin niteliğine göre fiyat değişikliği olabiliyor. Fiyat artışı söz konusu olabilecek ürünlerde TMO olarak gerekli müdahale yapabilecek stoklara ve yetkilere sahibiz.

Tüketicilerin piyasayı inceleyerek, araştırarak uygun fiyatlı noktaları tercih ederek alışveriş yapmalarında fayda var. Görev alanımız içinde yer alan hububat ve bakliyat ürünlerinin piyasa fiyatlarını yıl boyunca yakından takip ediyor, üretici, tüketici ve sektör paydaşlarımızın mağdur olmaması için gereken tedbirleri alıyoruz." dedi.