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Ticaret Bakanlığı Resmen Duyurdu! O Ürünlerde Vergi Sıfırlandı

Son dakika Ticaret Bakanlığı Resmen Duyurdu! O Ürünlerde Vergi Sıfırlandı, Solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı. Öte yandan kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkol için sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı Resmen Duyurdu! O Ürünlerde Vergi Sıfırlandı
25 Mart 2020 Çarşamba 10:03

Ticaret Bakanlığı Resmen Duyurdu! O Ürünlerde Vergi Sıfırlandı

Ticaret Bakanlığı Resmen Duyurdu! O Ürünlerde Vergi Sıfırlandı, Solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı. Öte yandan kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkol için sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu

Solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı. Öte yandan kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkol için sıfır gümrük vergisi uygulanacak.


Ticaret bakanlığı tarafındn yapılan açıklamaya göre yurt dışından gelecek

tıbbı malzeme

Solunum Cihazları

Etil Alkol

ürünlerinde vergiler sıfırlanarak kaldırıldı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #tıbbi malzeme #etil alkol #sıfırlandı #vergi #bakanlığı #ticaret #sondakika #son dakika
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