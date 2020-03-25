Son dakika Ticaret Bakanlığı Resmen Duyurdu! O Ürünlerde Vergi Sıfırlandı, Solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı. Öte yandan kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkol için sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı Resmen Duyurdu! O Ürünlerde Vergi Sıfırlandı Ticaret Bakanlığı Resmen Duyurdu! O Ürünlerde Vergi Sıfırlandı, Solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı. Öte yandan kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkol için sıfır gümrük vergisi uygulanacak. Solunum cihazları ve tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartıldı. Öte yandan kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkol için sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

Ticaret bakanlığı tarafındn yapılan açıklamaya göre yurt dışından gelecek tıbbı malzeme Solunum Cihazları Etil Alkol ürünlerinde vergiler sıfırlanarak kaldırıldı. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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