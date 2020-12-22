Ticaret Bakanlığı duyurdu: 283 Market ve firmalara ceza Yağdırıldı bakın sebebi neydi?Hangi firmalara ceza geldi
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 283 Market ve firmalara ceza Yağdırıldı bakın sebebi neydi?
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 283 Market ve firmalara ceza Yağdırıldı bakın sebebi neydi?Hangi firmalara ceza geldi
Ticaret Bakanlığı 283 firmaya ceza kesildiğini açıkladı. Bakanlık "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı" ifadelerini kullandı.
Aralarında vatandaşın günlük alışveriş yaptığı marketlerde nasibini aldı