 Tereyağında büyük Tuzak  ifşa Oldu!

Tereyağında büyük tezgah ortaya çıktı. Fiyat uçtu da tezgah başka. Markete girince ince oyunu siz de fark edeceksiniz

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Ocak ayı itibarıyla fiyatları yüzde 50 oranında zamlanan tereyağlardaki etiket oyunu dikkat çekti.

İrlanda tereyağına muhtaç kaldık, fiyatlar yüzde 55 arttı

Üretim yetmeyip Türkiye tereyağında da net ithalatçı ülke olunca fiyatlar fahiş oranlarda arttı. Tereyağında yüzde 55’i bulan zamlara tepki var.

Markette eli tereyağına uzanan, hızla geri çekiyor. Çünkü ocak ayı itibarıyla fiyatlara yaklaşık yüzde 55 zam geldi. 2020'nin son günlerinde bir kilo tereyağı 54 TL'ye alınabilirken bugün marketlerde aynı marka tereyağının etiketinde 84 TL yazıyor. Bunun üzerinde ve altında rakamlar da elbette bulunuyor ancak hemen her markada çok yüksek zam dikkat çekiyor. Bu fiyat artışının ardında ise Türkiye'nin tereyağında bile dışa bağımlı hale gelmesi yatıyor.

8 PAKETTEN 1'İ İTHAL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 2020 yılının ilk 11 ayında Türkiye'de 71 bin ton tereyağı üretildi. Ancak üretim iç talebe yetmeyince aynı dönemde 8 bin ton ithalat yapıldı. Bunun için 31.6 milyon dolar ödendi. İthal tereyağı genellikle yerli tereyağına karıştırılıyor ve yüzde 50'yi aşmadığı için menşei yerli yazmaya devam ediyor. En çok ithalat yapılan ülke ise İrlanda oldu. Türkiye'de çiftçilerin traktörleri haczedilirken, üretici üretimi bırakırken Türkiye bu yılın 11 ayında İrlandalı çiftçilere 17 milyon dolar kazandırdı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Üretim yerine ithalatı seçen AKP nedeniyle, sofradaki her 8 kilo tereyağından 1 kilosu ithal. Hayvan ithal, yem hammaddeleri ithal. Tereyağında net ithalatçı konumdayız” dedi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Raşit Uysal da çiğ süte gelen 50 kuruşluk son artışın bu yüksek zamları karşılamadığını belirterek pandemide halkın alım gücünün azaldığı bu dönemde gelen zammın fahiş olduğunu belirtti.

PARA FAİZE GİDİYOR

Tüketici gibi üretici de dertli. Artvinli süt ürünleri üreticisi Öcal Özcan Yüksel, desteklerin çok az olduğunu vurgulayarak, “Yem fiyatı artıyor, çiftçiler borçlu, kazanılan para kredi faizine bile yetmiyor” dedi.

Yaşlılar üretimi bırakıyor gençler devralmıyor

Üretici Öcal Özcan Yüksel çiftçilerin üretimi hızla terk ettiğini anlattı: “Yaşlılar bırakıyor, gençler işi devralmıyor. Kim sabah 4'te kalkıp bunca emeğe bu kadar az kazanmayı seçer ki?” Milletvekili Orhan Sarıbal tarıma desteğin yetersiz kaldığını belirterek, “Tesis yatırımlarında hibe ve düşük faizli işletme kredileri verilmeli” dedi. Prof. Harun Raşit Uysal ise çözümün kooperatifleşmede olduğunu vurguladı.