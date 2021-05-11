Tek tek duyurdu! Faizler... Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank bayram kredisi kampanyaları! Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL...

Hemen 3 ay ertelemeli 50.000 TL... Kredi kullanmayı düşünen kişilerin ilk seçimi kamu bankalarından yana oluyor. Bu sebeple Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası faiz oranları vatandaşlar tarafından en çok incelenen mevzular arasında yer alıyor. Nakit gereksinimi olan konut ya da araba almayı tasarlayanlar için en aktüel kredi faiz oranlarını derledik. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın aktüel kredi faiz oranları... VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor. Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz.

Kredi kullanmayı düşünen vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri güncel kredi faiz oranları. Bankalar faiz oranlarında sık sık değişikliğe gidiyor. Küçük değişiklikler yapılsa da kredi çekilecek tutar arttıkça bu miktar tüketiciler için büyük önem taşıyor. İşte VakıfBank, Halkbank, ve Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu en güncel kredi faiz oranları... ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021



Tüketici kredisi: %1.58



Emekli tüketici kredisi %51



Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54



Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56



Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021



Taşıt kredisi: %1.34'den



İhtiyaç kredisi %1.54'den



SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır. HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021



İhtiyaç Kredilerinde %1,54



Taşıt Kredilerinde %1,54,



Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada tüketici kredisi kampanyasıyla ilgili, "Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun." denilirken, kredi özellikleri şu şekilde sıralandı: Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

HALKBANK BAYRAM KREDİSİ Halkbank ihtiyaç kredisi için her zaman avantajlı faiz oranları sunuyor. Düşük faiz oranlı, kolay ödemeli ihtiyaç kredisi kullanmak için Halkbank ürünlerini inceleyebilirsiniz. VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor. Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz. KONUT KREDİSİ NEDİR? Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir. 2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir. Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır. Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir. Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir. TAŞIT KREDİSİ NEDİR? Taşıt kredisi sıfır km veya ikinci el araç alımlarınız için kullanabileceğiniz bir tüketici kredi türüdür. Taşıt kredisini sadece taşıt alırken kullanabilirsiniz. Taşıt Kredisi aldığınız zaman alacağınız taşıta rehin koyulur. Taşıt kredisi ile almış olduğunuz taşıtı bankanızdan habersiz satamazsınız. Taşıt kredisi alırken kullanabileceğiniz vade zamanı 48 ayı geçemez. 1 ila 48 ay arasında istediğiniz vadede taşıt kredisini kullanabilirsiniz. 50.000 TL ve altında olan araçlar için %70'e Taşıt Kredisi kullanabilirsiniz. 50.000 TL üzeri araçlar için 50.000 TL'sine kadar %70, 50.000 TL üzeri için kalan kısmı için %50'sini aşmayacak şekilde taşıt kredisi kullanabilirsiniz.

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