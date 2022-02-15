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Tarım-ÜFE'de rekor artış!

Tarım-ÜFE'de rekor artış! Tarım-ÜFE'de rekor artış! Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) hem aylık hem de yıllık bazda 11 yıllık endeks tarihinin rekorunu tazeledi

Tarım-ÜFE'de rekor artış!
15 Şubat 2022 Salı 11:23

TÜİK Tarım-ÜFE verilerini açıkladı.

AYLIK ARTIŞ 14,83 OLDU

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 14,83 ve yıllık bazda yüzde 52,00 artarak 11 yıllık endeks tarihinin rekorunu tazeledi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2022

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %52,00, aylık %14,83 arttı

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %14,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,83, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %26,55 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %8,19, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %14,96 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %16,20 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %13,42, tek yıllık bitkisel ürünlerde %15,34, çok yıllık bitkisel ürünlerde %16,64 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %14,81 ile turunçgiller ve %22,88 ile çeltik oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %147,56 ile lifli bitkiler, %69,20 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve %64,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

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