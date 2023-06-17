0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor
Admin
Admin
17 Haziran 2023 Cumartesi 18:50

Döviz kurundaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıta bir zam daha göründü. 19 Haziran Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatının 1 lira 64 kuruş artması bekleniyor. Böylece motorinin fiyatı 24 lirayı aşacak.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorinin fiyatı bir kez daha artacak.

19 Haziran Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatının 1 lira 64 kuruş artması bekleniyor. Bu zamla birlikte motorinin fiyatı son 12 günde 4,37 TL artmış olacak. Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 87 kuruşa, Ankara'da 24 lira 30 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 41 kuruşa çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Doların artmasının ardından zam beklentisi nedeniyle internet alışverişlerinde sebepsiz iptaller arttı
Doların artmasının ardından zam beklentisi nedeniyle internet alışverişlerinde sebepsiz iptaller arttı
0
Gram altın rekor kırarak 1.385 lirayı gördü! 3 faktöre dikkat çekiliyor
Gram altın rekor kırarak 1.385 lirayı gördü! 3 faktöre dikkat çekiliyor
0
Nebati: Seçim sonrası dövizdeki 'ralli'nin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor
Nebati: Seçim sonrası dövizdeki 'ralli'nin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.