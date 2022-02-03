Şubat ayında şok kira artış oranı vatandaşın belini büktü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni yılın ilk tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Buna göre, TÜFE 2022 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 22,58