EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0

Şubat ayında şok kira artış oranı vatandaşın belini büktü

Şubat ayında şok kira artış oranı vatandaşın belini büktü Şubat ayı kira artış oranı belli oldu Şubat ayı kira artış oranı belli oldu Son dakika haberi | Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla şubat ayı kira artış oranı belli oldu.

Şubat ayında şok kira artış oranı vatandaşın belini büktü
03 Şubat 2022 Perşembe 12:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni yılın ilk tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Buna göre, TÜFE 2022 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 22,58

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.