5
0
0
0
0
0
1
0

Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı.

Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
03 Mart 2020 Salı 12:21

Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'de (2003=100) 2020 senesinin Şubat ayında bir önceki ay Ocak Ayına  göre %0,35, bir önceki senenin Aralık ayına göre %1,71, bir önceki senenin Şubat ayına göre %12,37 1 senelik ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2020

Yıllık en düşük artış %2,27 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki senenin şubat ayına göre bu artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,98 ile giyim ve ayakkabı, %6,01 ile eğlence ve kültür ve %7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki senenin aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, %16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut sektörü oldu.

Aylık en yüksek azalış %4,83 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,38 ile ulaştırma ve %0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 senesinin Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim oldu.

2020 senesinin Şubat ayında, endekste kapsanan 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 248 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,10 arttı, aylık değişmedi

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre değişim olmazken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,08 artış gerçekleşti.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #enflasyon #Şubat
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber