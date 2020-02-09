Stratejistlere Göre, 2020'de Hangi Yatırım Aracı Kazandıracak?



Stratejistlere göre, 2020'de hangi yatırım aracı daha çok kazandıracak? En İyi Yatırım Aracı Nedir ? Sizin için derledik..

- "Türkiye ekonomisi adına 2020,senesi toparlanma yılı sayılmakta"

Raporda, geçtiğimiz sene küresel para politikalarının yayılıcı yöne geçtiği hatırlarsak, "2020 sene başında küresel çapta birçok merkez bankasının, son 6 aylık dönemdeki genişleme adımları nın ardından 'bekle-gör' politikasına geçtiğini ve faizlerin kayda değer bir süre daha düşük seviyelerde olacağı yönünde iletişim kurduğunu görüyoruz. Zira, küresel ekonomik görünüm halen güç verilme ihtiyacının sürdüğüne işaret etmekte. Yakın zamanda yükselen küresel risk durumu bu sene de yüksek kalmayı amaçlaması , küresel finansal koşulların da gelişmekte olan ülkeleri destekleyici nitelikte bulunması sürdürmesi." değerlendirmelerinde bulundu.

Türk Ekonomisi için 2020'nin, hazırlanma senesi olmasının istendiği aktarılan raporda, şunlar paylaşıldı:

"Türkiye gündeminde 2018 yılı ikinci yarısından başlayarak 2019'un ilk yarısına kadar süren dengelenme hali , 2019'un ikinci yarısı itibariyle yerini kademeli bir iyileşmeye terk etti. TCMB'nin senenin ikinci yarısında yapıldığı önden yüklemeli faiz indirimlerinin finansal koşullardaki yoğunluğu azaltıcı etkisi reel ekonomiye gecikmeli olarak yansıyacağından geçen yılın 3. çeyrek dönemi ile ilk sinyallerini aldığımız toparlanmanın özellikle 2020'nin ilk yarısı itibarıyla daha gözle görülür hale geleceğini değerlendirmekteyiz. ilerleyeceğimiz süreçte, ekonomik büyüme tarafında baz etkilerinin de destekleyici olacağı, enflasyonun önemli bir süre düşük çift haneli seviyelerde dengelenip 2020'nin ikinci yarısı ile tek haneli seviyelere yakınsamaya başlayacağı, cari dengenin geçtiğimiz sene ortalamalara kıyasla daha sürdürülebilir ve yönetilebilir seviyelerde olacağı görüşümüzü korumaktayız."

Araştırmalar neticesinde , küreselde yüksek seyreden risk iştahı, ekonominin eşit seviyeye gelmesi toparlanmaya geçiyor oluşu, Türk varlıkların inceleme açısından uygun seviyelerde olması , TL'nin görece istikrarlı bir görünüm de olması ve ülke risk primindeki indirimin sürme potansiyeli gibi doğrular ile Borsa İstanbul'un orta-uzun aylarda önemli bir getiri potansiyeli taşıdığının bilinmesi belirtildi. Raporda, bu sene endeksin 140.000 ve üstü ayarlara hareketlenmesinin olası bilindiği anlaşıldı .

2020 Sene sonu enflasyon tahmininin 2020 senesi adına yüzde 9,6 durumunda olması aktarılan raporda, bu dönemde ekonominin yüzde 4,5 artış kaydedeceği , cari açığın milli gelir arasında payının yüzde 1,8 ve dolar/TL'nin 6,39 seviyesinde olacağı öngörüsüne bulundu.

amu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©