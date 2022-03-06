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Sosyal medyada yağ konulu provokatif paylaşımda bulunan hesaplara işlem

Sosyal medyada yağ konulu provokatif paylaşımda bulunan hesaplara işlem Yağ fiyatları üzerinden sosyal medya platformlarında provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Sosyal medyada yağ konulu provokatif paylaşımda bulunan hesaplara işlem
Admin
Admin
06 Mart 2022 Pazar 20:37

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerinin, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter'da "yağ fiyatları" üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlandığı kaydedildi.

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