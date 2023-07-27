Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltti

Son dakika: Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Buna göre, enflasyon tahmini 2023 sonu için yüzde 22,3'ten yüzde 58'e, 2024 sonu için yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltildi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Enflasyondaki artışın bir süre daha devam edeceğini belirten Erkan, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerini de paylaştı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildi.

"KARARLAR 2024'ÜN İKİNCİ YARISINDAN ENFLASYONA YANSIYACAK"

Erkan, "Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak. Kararlar 2024'ün ikinci çeyreğinde enflasyona yansıyacak." ifadelerini kullandı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yıl sonu enflasyon tahminlerini de açıklayan Erkan, "Enflasyon patikamızda önemli güncelleme gerçekleştirdik. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e (önceki yüzde 22,3), 2024 için yüzde 33'e (Önceki yüzde 8,8) yükselttik. 2025 sonu enflasyon tahmini yüzde 15 olarak belirlendi." dedi.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA DÖVİZ KURU İSTİKRARINI DESTEKLEYECEK"

Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonun gerilemesine en büyük katkı temel mal, gıda ve enerji kalemleri olmuştur. Hizmet grubunun katkısı 15 puan civarında yatay seyretmektedir. İktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talep etkili. İç talebe karşın toplam arz daha ılımlı seyrediyor. Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli birleşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileriyle cari işlemler hesabında belirgin iyileşmesi öngörmekteyiz. Döviz kuru geçişkenliği son dönemde yükselmeye başlamıştır.Mevcut durumda geçişkenlik yüzde 25 civarında. Geçişkenlik talep koşullarının güçlü olduğu dönemde hızlı gerçekleşir. Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecek.

"ÜCRET ARTIŞLARI MALİYET ARTIŞLARINA YOL AÇMAKTA"

Ücret artışları maliyet artışlarına yol açmaktadır. Ücret artışlarının çoğu birkaç ayda fiyatlara yansıyacak. Hizmet sektöründe fiyat artışları yüksek seviyelerini sürdürmekte. Kira artışları enflasyon üzerinde etkili. Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlı. Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye gelene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Sadeleşme süreci faiz artırımının yanı sıra politika faizinin etkinliğini dengeli şekilde artırdı. Kredi genişlemesinin enflasyon üzerindeki etkilerini kontrol etmekteyiz. Kredilere ek olarak miktarsal sıkılaştırma ile faiz artışlarının etkisini kuvvetlendiriyoruz. Politika faizi yükselirken mevduat faizleri geriledi, enflasyon beklentileri ile daha uyumlu hale geldi. Mevduat faizlerinin dolarizasyonu artırmayacak seviyede bulunmasını önemsiyoruz. "