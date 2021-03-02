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Son dakika: İhracat tüm zamanların en yüksek şubat ayı rakamlarına ulaşarak rekor kırdı

Son dakika: Türkiye'nin şubat ayı ihracatı yüzde 9,6'lık artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Son dakika: İhracat tüm zamanların en yüksek şubat ayı rakamlarına ulaşarak rekor kırdı
02 Mart 2021 Salı 12:10

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay ihracat yüzde 9,6 artış göstererek, 16,01 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakan Pekcan "Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır" dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 3,36 MİLYAR DOLAR OLDU

Yılın ilk iki ayında dış ticaret açığının yüzde 15.3 azaldığı bilgisini veren Pekcan, "Şubat ayında, ithalatımız geçen senenin aynı ayına göre Yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayı dış ticaret açığı 3 milyar 360 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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