Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracatının 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştığını belirterek, tüm zamanların aylık en yüksek rakamına ulaştığını söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
Pekcan, şunları kaydetti:
"Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı.
"DIŞ TİCARET AÇIĞI 4,7 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"
İthalatımız martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar oldu. Martta dış ticaret açığımız, Mart 2020'ye göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek, 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi."
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