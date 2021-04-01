risk haritası
risk haritası
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0

Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracatının 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştığını belirterek, tüm zamanların aylık en yüksek rakamına ulaştığını söyledi.

Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı
01 Nisan 2021 Perşembe 12:10

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI 4,7 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ"

İthalatımız martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar oldu. Martta dış ticaret açığımız, Mart 2020'ye göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek, 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi."

Ayrıntılar geliyor...


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber