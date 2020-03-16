Sıfır Faizli KOSGEB Kredisi 2020 300 Bin TL. Başvuru Şartları

Esnafımızın kredi faiz desteğine ihtiyaç duyduğu anda KOSGEB devreye giriyor ve anlaşma yapan bakanlıkta 300 bin liraya kadar kredi alabilecek olan esnaflarımızın kredilerinin faiz kısmını KOSGEB karşılıyor. Bu program içerisinde esnaflarımızın ve KOBİ’lerin müracaatlarını alması sürecek.

Sıfır Faizli KOSGEB Kredisi Hangi Amaç Sağlıyor ?

KOSGEB Kredisi orta seviyeli ve küçük işletme sahiplerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla finansman kaynağı bulmak olsa da, orta seviyeli ve küçük işletme esnafında istihdama destek sağlaması amacı ile , üretimde kalite standartını çoğaltması ve uluslararası şekilde rekabet gücünü arttırması beklenmektedir.

Sıfır Faizli KOSGEB Kredisinin Vadesi ve Miktarı

KOSGEB Türkiye’de hizmet vermekte olan BBDK kayıtlı yerli ve yabancı bankalar ile yapılacak olan anlaşma protokolünün ardından Kredi olarak verilecek miktarın tahsilatını yapacağı bankayı tespitini gerçekleştirmekte olup Protokol sonrasında günümüz koşullarında uygun bir faiz durumunun belirlenmekte ve en uygun şartlarda 4 sene (48 ay) ay vade oluşturulmaktadır.

KOSGEB Türkiye’de Kobi’lerin kredinin ilk durumunda ekonomik açıdan kendini halletmesi için bir geri tahsilatsız süre bulundurmaktadır . Bu geri ödemesiz süre bankalar ile gerçekleştirilen görüşmelerde kararlaştırılır ve protokol parağrafında bu süreye tebliğen bulundu.

300 Bin lira tutarında yer alan destek tutarı bütün esnafa aittir. Bu tutar geçtiğimiz 2 senede ödenmiş olan ve sıfırfaiz.kosgeb.gov.tr resmi adresinden başvuru yapılan projelerden ayrı bir projedir.

Sıfır Faiz KOSGEB Kredisi Şartları Nelerdir?

Esnafın daha önce bu destekten faydalanmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde işletmenin faal durumda olması vergi kaydı bulunması gerekir. Kobi’nin KOSGEB kaydı yapılmış olmalı ve beyannamesi güncel olmalı. Eğer e-KOBİ kayıt ve beyanname işlemi yapılmamış ise yapılmalı. Esnafın kullanacağı kredi anlaşmalı bankalardan sağlanır. Bu doğrultu da bankalar ile yapılan protokolde belirtileceği üzere, daha önceden bu banka veya BBDK’ya kayıtlı diğer bankalardan kullandığı kredi ve kredi kartlarının borçları diğer yıla sarkarken sarkan veya kara listede bulunması nedeniyle başvuruları banka tarafından reddedilebilir. Bunun sebebi KOSGEB’in sadece faizi ödemeyi taahhüt etmesidir. Bakanlık tarafından programa ayrılan bütçede yer almakta olan ödenek miktarı bitirildiğinde, KOBİ’lere verilen destek durdurulmaktadır.

KOSGEB Anlaşmalı Bankalar Hangileri?

Geçtiğimiz zamanlarda protokol imzalanan kosgeb için anlaşmalı bankalar şu şekildedir;



Akbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Denizbank, Yapı Kredi, Qnb Finansbank, Vakıfbank, Garanti, Halk Bankası

2020 senesinde anlaşmalı bankalar ile tekrar protokol olup olmayacağı ve protokol hükümlerinde hangi bankaların bulunacağı şuan tam belli değil

Geçtiğimiz senelerde gerçekleşen bazı aksaklıklar sonrasında alınan tedbirler ile Bu aksaklıkların bu yıl da olmaması için bir takım tavsiyelerde bulunmak isteriz.

Başvuru süresinden önce gerekli uyumu sağlayın her açıdan hazır olun . Açıklanan süre içerisinde ilk esnafın tüm evraklarını bitirmiş olması faydalıdır. Çünkü bu tarihte başvurularda çoğalma olacağından dolayı evraklarını hazırlamayan, beyanname vermeyen esnaflar problem yaşamaktadırlar. Özellikle de büyük ilgiden başvurudan kaynaklanan sunucu fazlalığı hatası kaynaklı birçok esnaf yardımdan faydalanamamaktadır. Başvuru koşulları hakkında yönetmeliği incelemeniz faydalıdır poooop.

Kosgeb anlaşmalı bankalar aracılığı ile ilgili girişimcilere destek sağlayacaktır.

Bankalarda ki KKB Notunuzu Tertemiz Yapın!

Önceki senelerde sicil affı yasası yürürlüğe girmişti ve Borcu olan esnaflarımız, bankaya ulaşıp borcunun tümünü tek seferde tahsil edebiliyor veya borcunu yapılandırıyor. Bu sicil affı yasası hem ihtiyaç kredilerine hemde kredi kartları için kayda değer durumda oldu. Bu alanda halen bankalarda bulunan ödenmemiş borçlarınız bulunuyorsa ve bu sıfır faizli KOSGEB kredisi çekmenize engel teşkil edecekse , şimdiden gereğini yapmanız şarttır.

Kosgeb 2020 senesinde de girişimcileri desteklemesi sürecektir. Ancak girişimciliği yenilediğimiz programı geçtiğimiz yıl sonunda bitmiştir . Kurum 2020 senesinde yeni destek programları ile girişimcileri yardım yapmaya devam edecektir.

Kosgeb’ in yanı sıra faaliyet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 15 bin TL hibe destek olabilmektedir . Bu desteklere de müracaat edilebilir. Bankaların girişimcilere sağladığı çok farklı krediler de mevcuttur. tüketici kredilerinin yanı sıra ticari işletme kredileri, işyeri açma destek kredisi vb. kredilere müracaat edilebilir. Kredi notu yüksek olanların bu kredilerden faydalanması için tek yapmaları gereken banka şubelerine ulaşarak konu ile ilgili detaylı bilgi almakistediğini belirtmesi olacaktır.