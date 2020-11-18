Selçuk Geçer'den faiz uyarısı! 'Son sakin günler fırtınaya hazırlanın'

Selçuk Geçer'den faiz uyarısı! 'Son sakin günler fırtınaya hazırlanın' Selçuk Geçer'den faiz uyarısı! 'Son sakin günler fırtınaya hazırlanın'

Ekonomist Selçuk Geçer, kendi sosyal medya hesabında bu hafta Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını değerlendirdi. Geçeri, dolar ve altına yatırım yapanları uyardı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Dolar kurunun geçtiğimiz hafta neredeyse 1 lira düşmesinin ardından bu hafta yeniden yükseliş trendine girmesi ekonomistler tarafından temkinli karşılandı. Birçok ekonomist dolar ve altında yaşanan yükselişin devam edeceği yönünde görüş bildiriyor. Merkez Bankası'nın 19 Kasım perşembe günü vereceği faiz kararı piyasalar tarafından dikkatle izlenirken, gelebilecek faiz kararının etkileri ise zamanla ortaya çıkacak. Piyasalarda 15:45 itibariyle dolar kuru 7 lira 75 kuruş seviyesinde yer alıyor, altının gram fiyatı ise 470 lira bandında işlem görüyor.

"DOLAR VE ALTINDA ÇOK AGRESİF HAREKETLER GÖRÜLEBİLİR"

Ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya hesabında yayımladığı videoda altın ve dolarla ilgili iddialı tespitlerde bulundu. Geçer," Merkez Bankası piyasaları ters köşeye getirebilir mi? Önümüzdeki haftalarda altın ve dolarda çok agresif hareketlere görebiliriz.19 Kasım'da Merkez Bankası faiz artırabilecek mi? Enflasyonun bu durumda olduğu dönemde faizi artırması gerekiyor Merkez Bankası ancak 400 baz puan faizleri yükseltirse kafasına sıkmış olur. Neden biliyor musunuz arkadaşlar yüksek faiz piyasayı kilitleyecek. Yabancı yatırımcı döviz üzerindeki baskısını artıracak. Devamlı dövizin yükselmesini isteyecek. Bunla birlikte sistem kilitlenmeye devam edecek. Altının ons fiyatı 1900 dolarları aşacak. Altının gramı 535 liraya çok çabuk gelecek altında yeni hedef 600 lira ve üzeri olacak. Bu son sakin günler, bundan sonra fırtınaya hazırlık olun" ifadelerini kullandı.