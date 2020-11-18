Selçuk Geçer'den faiz uyarısı! 'Son sakin günler fırtınaya hazırlanın' Selçuk Geçer'den faiz uyarısı! 'Son sakin günler fırtınaya hazırlanın'
Selçuk Geçer'den faiz uyarısı! 'Son sakin günler fırtınaya hazırlanın'
Selçuk Geçer'den faiz uyarısı! 'Son sakin günler fırtınaya hazırlanın' Selçuk Geçer'den faiz uyarısı! 'Son sakin günler fırtınaya hazırlanın'
Ekonomist Selçuk Geçer, kendi sosyal medya hesabında bu hafta Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını değerlendirdi. Geçeri, dolar ve altına yatırım yapanları uyardı.
Milli Gazete'de yer alan habere göre; Dolar kurunun geçtiğimiz hafta neredeyse 1 lira düşmesinin ardından bu hafta yeniden yükseliş trendine girmesi ekonomistler tarafından temkinli karşılandı. Birçok ekonomist dolar ve altında yaşanan yükselişin devam edeceği yönünde görüş bildiriyor. Merkez Bankası'nın 19 Kasım perşembe günü vereceği faiz kararı piyasalar tarafından dikkatle izlenirken, gelebilecek faiz kararının etkileri ise zamanla ortaya çıkacak. Piyasalarda 15:45 itibariyle dolar kuru 7 lira 75 kuruş seviyesinde yer alıyor, altının gram fiyatı ise 470 lira bandında işlem görüyor.
"DOLAR VE ALTINDA ÇOK AGRESİF HAREKETLER GÖRÜLEBİLİR"
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