Sanayide uygulanan elektrik kısıtlaması kalkıyor

İslam Memiş'ten bomba açıklama: Türkiye dünyaya kripto sürprizi yapacak Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kripto paralarla ilgili flaş tahminler geldi. FED kararları sonrası kripto piyasasının çöktüğünü hatırlatan İslam Memiş, Türkiye'nin kripto para düzenlemesi ile ilgili konuştu. Memiş, "Türkiye’den tüm dünyayı şaşırtacak sürpriz bir karar gelebilir" dedi.