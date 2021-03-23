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Şahap Kavcıoğlu: Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yaptığı ilk açıklamasında "Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek" dedi.

Şahap Kavcıoğlu: Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek
23 Mart 2021 Salı 01:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Naci Ağbal'ın yerine atanan Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan beklenen ilk açıklama geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, şunları söyledi:

"EKONOMİMİZ GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELECEK"

"Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız.

"ŞEFFAFLIK VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK İLKELERİYLE ÇALIŞACAĞIZ"

Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz."

Şahap Kavcıoğlu: Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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