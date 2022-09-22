elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0
mahkeme karar
mahkeme karar
0
1
kpss güncel
kpss güncel
2
Aöl
Aöl
0
8
0
Kadro
Kadro
2
TEMMUZ İLANLAR
TEMMUZ İLANLAR
0

Resesyon nedir, ne anlama geliyor? Resesyon olursa ne olur?

Resesyon, son dönemde ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşların karşılaştığı kelimeler arasında yer alıyor. Ekonomide durgunluk anlamına gelen resesyon kelimesiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, resesyon nedir, ne anlama geliyor? Resesyon olursa ne olur?

Resesyon nedir, ne anlama geliyor? Resesyon olursa ne olur?
Kamusaati
Kamusaati
22 Eylül 2022 Perşembe 14:36

Resesyon kelimesinin anlamı, ekonomiyi yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 'Kriz kahini' olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini'nin resesyon uyarısı sonrasında, resesyonun ne olduğu ve resesyon olunca ne olacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

ROUBİNİ'DEN RESESYON UYARISI

Roubini, 1970'lerdeki gibi bir stagflasyon ve küresel finansal krizde olduğu gibi büyük bir borç sıkıntısı öngördüğünü belirterek, "Kısa ve sığ bir durgunluk olmayacak, şiddetli, uzun ve çirkin olacak" dedi.

Ünlü ekonomist, arz şoklarının ve finansal sıkıntının ne kadar şiddetli olacağına bağlı olarak ABD ve küresel durgunluğun 2023 yılı boyunca sürmesini bekliyor.

Öte yandan 2008 krizi sırasında en büyük darbeyi hanehalkları ve bankalar aldığını ancak bu sefer, hedge fonları, özel sermaye ve kredi fonları gibi şirketlerin ve gölge bankaların "içe doğru patlayacaklarını" söyledi.

RESESYON OLURSA NE OLUR?

Resesyon ekonomik alanında duraklama dönemleri için kullanılan ifadedir. Bu dönemlerde toplam üretim miktarında gerileme olur. Bununla birlikte, işsizlik artar ve milli gelir düşer. Resesyon sonucunda ülkelerin ekonomik şartlarında negatif değişimler yaşanır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
8 Ağustos Pazartesi Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
8 Ağustos Pazartesi Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Bakan Bilgin'den kamu işçilerine verilecek ilave tediye kararına hakkında açıklama
Bakan Bilgin'den kamu işçilerine verilecek ilave tediye kararına hakkında açıklama
0
Kurbanlık küçükbaşın kilogram fiyatı 60 lira civarında seyrediyor
Kurbanlık küçükbaşın kilogram fiyatı 60 lira civarında seyrediyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.