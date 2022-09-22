Resesyon, son dönemde ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşların karşılaştığı kelimeler arasında yer alıyor. Ekonomide durgunluk anlamına gelen resesyon kelimesiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, resesyon nedir, ne anlama geliyor? Resesyon olursa ne olur?

Resesyon kelimesinin anlamı, ekonomiyi yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 'Kriz kahini' olarak anılan ünlü ekonomist Nouriel Roubini'nin resesyon uyarısı sonrasında, resesyonun ne olduğu ve resesyon olunca ne olacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar.



RESESYON NEDİR?



Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.

ROUBİNİ'DEN RESESYON UYARISI



Roubini, 1970'lerdeki gibi bir stagflasyon ve küresel finansal krizde olduğu gibi büyük bir borç sıkıntısı öngördüğünü belirterek, "Kısa ve sığ bir durgunluk olmayacak, şiddetli, uzun ve çirkin olacak" dedi.



Ünlü ekonomist, arz şoklarının ve finansal sıkıntının ne kadar şiddetli olacağına bağlı olarak ABD ve küresel durgunluğun 2023 yılı boyunca sürmesini bekliyor.



Öte yandan 2008 krizi sırasında en büyük darbeyi hanehalkları ve bankalar aldığını ancak bu sefer, hedge fonları, özel sermaye ve kredi fonları gibi şirketlerin ve gölge bankaların "içe doğru patlayacaklarını" söyledi.

RESESYON OLURSA NE OLUR?



Resesyon ekonomik alanında duraklama dönemleri için kullanılan ifadedir. Bu dönemlerde toplam üretim miktarında gerileme olur. Bununla birlikte, işsizlik artar ve milli gelir düşer. Resesyon sonucunda ülkelerin ekonomik şartlarında negatif değişimler yaşanır.