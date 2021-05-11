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Reef coin nedir, nasıl alınır? REEF coin ne zaman çıktı? Kurucusu kim?

Reef coin nedir, nasıl alınır? Sorusu arama motorlarında aratılıyor. Kripto paralar, dijital paralar son dönemde hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Bunlardan biriside Reef coin. Reef coin, zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platformudur. Peki, Reef coin nedir, nasıl alınır? REEF coin ne zaman çıktı? İşte tüm detaylar!

Reef coin nedir, nasıl alınır? REEF coin ne zaman çıktı? Kurucusu kim?
11 Mayıs 2021 Salı 11:43

Reef coin nedir, nasıl alınır? Sorusu arama motorlarında aratılıyor. Kripto paralar, dijital paralar son dönemde hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Bunlardan biriside Reef coin. Reef coin, zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platformudur. Peki, Reef coin nedir, nasıl alınır? REEF coin ne zaman çıktı? İşte tüm detaylar!

 

REEF COİN NEDİR?

Reef, zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir DeFi platformudur . Bir getiri motoru ve akıllı bir likidite toplayıcı projenin teklifleri arasındadır.

Proje üzerinde çalışma 2020'nin ikinci yarısında başladı. Reef'in arkasındaki kişiler, kripto ticareti, ödünç verme ve stake etme sürecinin şu anda parçalanmış olduğunu ve "tüm katılımcıları için acı verici bir deneyim" yarattığını savunuyorlar.

Reef, likiditeyi bir araya getirir ve otomasyon sağlar. Ayrıca, mevcut ticaret platformlarıyla ilişkili dezavantajları da ele almayı amaçlamaktadır. Merkezi borsalar güvenlik ihlallerine eğilimliyken, merkezi olmayan rakipler likiditeden yoksun olabilir ve genellikle kullanımı zordur.

REEF NEREDEN SATIN ALINIR?

REEF, Binance'de iki ticaret çiftinde mevcuttur - bu tokeni Bitcoin ve USDT stabilcoin ile ilişkilendirir. Ayrıca Bilaxy'de de listelenmiştir. REEF, Wrapped Ether ve USDT kullanılarak merkezi olmayan Uniswap borsası aracılığıyla da edinilebilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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