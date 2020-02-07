Portakal'dan İBB Zam Haberine şok tepki verdi !! Fatih Portakal, İmamoğlu'nun seçimlerden önce tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylediğine değindi.

Portakal'dan İBB Zam Haberine şok tepki verdi !!

Portakal'dan İBB Zam Haberine şok tepki verdi !! Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylediğine değindi.

İstanbul içi ulaşım ücretleri birden arttı yüzde 35'i bulan zam .vatandaşı perişan etti şuan Tek biniş ücreti 2,60'tan 3,50'ye ulaştığı açıklandı.

Taksi ve minibüs ücretlerine yapılan üst üste zamların sonrasında gelen bu hüküm büyük tepki yaratt

Sosyal medya hesabından düşüncelerini dile getiren Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce kesinlikle zam olmayacağını söylediğini anımsattı.

"ZAM YÜKÜ BİNDİRMEYECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ NE DEĞİŞTİ?.."

Portakal, "İstanbul ulaşımı Zammı %35'e ulaştı . Biri sağdan vuruyor, diğeri soldan. Başkan, seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini iddia etmişti. Çok şeye ekran karşısında gerçekleştiren İmamoğlu bu kez yazılı açıklama da bulundu. Aslında bu defa çıkıp gerekçelerini tam anlatması önemli." dedi.

Haber için yapılan yorumlar;

*Bir ülkede kim rum kim ermeni kim yahudi bilmezsen sonunda vatanda elden gider.bu donunuzu da alacak. Hele bir sene gecsin.

*8 ayın, 2 ayını tatilde geçiren adama,paramı dayanır. Hazırlar bitmeden keseyi doldurması lazım.

*Bu toplu tasima yi bedava yapacakti hatirlayan varmi.türk cabuk unutur .rum altatir.

*Neden ahaber, kanald, cnn izlemiyoruz anladınız mı troller?

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