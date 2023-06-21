Piyasaların gözü yarın açıklanacak faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Tüm gözlerin çevrildiği karar için tahminde bulunan ekonomistler, yüzde 8.5 olan politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19.25'e çıkarılacağı fikrinde.Seçimin ardından ekonomide dümene geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döneminin ilk faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler son olarak yüzde 8.5 olarak açıklanan faizin, 19.25'e çıkarılabileceği görüşünde birleşiyor.