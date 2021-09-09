ÖTV'siz araç alacaklar dikkat! İşte engel oranları...

58 yaşınızı bekleyeceksiniz

Soru: 26 Haziran 1968 doğumluyum. Temmuz 1994’te Bağkur’lu oldum. Nisan 2014’te Bağkur’u kapattım. 132 gün de SSK’ya prim ödemem var. Acaba ne zaman emekli olabilirim? Celal ŞAHİNOĞLU

Cevap: Bağkur’da yaş haddinden emeklilik için 5400 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız 26 Haziran 2026’da emekli olabilirsiniz.

EKSİK GÜNLERİ BORÇLANARAK EMEKLİ OLMA USULÜ YOK

SORU: 25 Ocak 1963 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 20 Temmuz 1986. Toplam 1400 gün primim var. Borçlanarak nasıl emekli olabilirim? Nuri ŞENER

CEVAP: Eksik prim günlerini borçlanarak veya toplu para ödeyerek emekli olma usulümüz yok. Hangi hallerde borçlanma yapılabileceği kanunda tek tek sayılmış. Kanunda sayılan haller dışında borçlanma yapılamıyor. Dolaysıyla eksik günlerinizi borçlanarak emekli olamazsınız.

Yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Muhtemelen 18 ay askerlik yaptınız. Askerlik sürenizi borçlanıp, 1660 gün de prim ödeyerek toplam priminizi 3600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

İNDİRİMLİ TAŞIT ALMAK İÇİN ENGEL ORANI YÜZDE KAÇTIR?

Soru:

1) Ayağımdan yüzde 41 engelliyim (ömür boyu). Gözüm de görmüyor. Şekerim ve tansiyonum var. Yüzde 30 daha rapor alsam, A bir engelli olur muyum? A bir engelli olmak için yüzde kaç rapor lazım?

2) Raporlardan dolayı indirimli araç alacağım. 5 yıl satılamıyor. Ama adıma icralık dosyalar var. Araca borçlarımdan dolayı haciz konabilir mi? Engelli aracını kardeşim adına alabilir miyim?

3) Engelli aracını yüzde kaç engel oranı ile alabilirim? Hasan DİREK

Cevap:

1) Engelli hakkıyla emekli olmak için en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı aranıyor. Buradaki yüzde 60, tüm vücutta meydana gelen işgücü kaybıdır.

2) Alacağınız araca borçlarınızdan dolayı haciz konabilir. Ayrıca aracı kendi adınıza alabilirsiniz. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sağlanacak olan aracı abiniz adına alamazsınız.

3) Araç alımında ÖTV ödememek için en az yüzde 90 oranında engelli olmak gerekiyor.

SSK’DAN DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

SORU: 6 Haziran 1967 doğumluyum. 6 Haziran 1985’te Bağkur’lu olup 5635 gün prim ödedikten sonra 5 Şubat 2001’de Bağkur’u terk ettim. Son 7 yılda sigortalı çalışarak 600 gün prim yatırdım. Yaşım 54 oldu. Emekli olmam mümkün mü? Fuat KAYA

CEVAP: Bağkur’da yaş haddinden emekli olmak için 5400 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız 6 Haziran 2025’te emekli olabilirsiniz. Ayrıca sigortalı bir işte çalışıp SSK’ya 626 gün daha prim ödeyerek, Bağkur’dan sonra SSK’ya yatırdığınız primi 1260 güne tamamlayabilirsiniz.

Bu durumda SSK’dan emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabi olursunuz. Bağkur’dan sonra SSK’ya ödediğiniz 600 gün primi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte SSK’dan emekli olabilirsiniz (hemen başlayıp ara vermeden prim öderseniz 2023 Temmuz ayının sonunda). Gördüğünüz gibi SSK’dan daha erken emekli olmaktasınız.

OCAK 2022’DE EMEKLİLİK MÜMKÜN

Soru: 1 Ocak 1970 doğumluyum. SSK girişim 15 Kasım 1992’de oldu. 5700 gün prim ödemem var. 4 Haziran 1990’da askere gittim. Askerliğimin ne kadarını yatırsam emekliliğimi öne çeker? Ne zaman emekli olabilirim? Murat KANSIZ

Cevap: 5600 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz bile 53 yaşınızı dolduracağınız 1 Ocak 2023’te emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabi olarak). 18 ay askerliğiniz varsa borçlanmanız halinde emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli olduğundan, borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 52 yaşınızı dolduracağınız 1 Ocak 2022’de emekliliğiniz mümkün.