Otomobilde sıra online satış sitelerinde! Bakanlık gözünün yaşına bakmayacak

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Otomobilde dahi stokçuluk yapıyorlar" diyerek dikkat çektiği sektörde Ticaret Bakanlığı da denetimleri hızlandırdı.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bağlı 500 müfettişin 128'i otomotiv sektöründe inceleme başlattı. Eş zamanlı Ticaret İl Müdürlükleri de sahadaki denetimleri sıklaştırdı. Tüm Türkiye'deki bayi ve galerileri yakın takibe alan bakanlık dün ilk cezayı İzmir'de kesti.

O BAYİYE 546 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de stokçuluk yaptığı tespit edilen Honda bayisine ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışlarının altını çizdi.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Ayrıca tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin de yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkânlar seferber edilmektedir" ifadelerini kullanarak fahiş fiyat artışları karşısında yoğun bir mücadele sarf edildiğini vurguladı.

ALT VE ÜST LİMİTLER YÜKSELECEK

Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, otomotivdeki usulsüzlüklerin tespiti halinde cezalar en üst sınırdan kesilecek. Cezalarla ilgili çalışma Meclis'e sunuldu. Alt ve üst limitlerin yükseltilmesi bekleniyor.

ONLINE PLATFORMLAR İNCELENİYORBakanlık yetkilileri sadece bayi ve galerilerin değil aynı zamanda online platformların da yakın takibe alındığını bildirdi.