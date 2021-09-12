O Bölgeden Altın fışkırdı, tarih belli oldu! Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan 3.5 milyon onsluk altın madenine ilişkin sipariş edilen makineler 2022 yılında proje alanına gelecek. 2022 yılında ilk altın dökümünün yapılması planlanıyor. Gübretaş'tan yapılan açıklamaya göre, 1. Faz tesis ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak makinelerin 2022 yılında proje alanına gelmesi bekleniyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedilen ve toplam büyüklüğü 6 milyar dolara ulaşan altın madenine ilişkin çalışmalar son hızla devam ediyor.



Maden sahasında işlemlerin devam etmesi için ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunuldu. Gübretaş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre bundan sonraki süreçte ÇED raporunun nihai sonucunun alınması bekleniyor.

2022 YILI İŞARET EDİLDİ



Dev altın rezervinin çıkarılması için 1. Faz tesis ve ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak maden makinelerinin 2022 yılının başından itibaren proje alanına gelmeye başlayacak.



Gübretaş'tan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında madencilik makinelerinin gelmesiyle birlikte üretimin başlaması bekleniyor.



450 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK



GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, geçtiğimiz aylarda maden sahasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Poyraz açıklamasında "Şu anda makine ekipman ve siparişlerini verdiğimiz ilave bir yatırım yapıyoruz. Hedefimiz 2022 yılının sonunda ilk altını dökmek. Orada Türkiye ekonomisi açısından brüt yaklaşık 6 milyar dolara tekabül eden bir büyüklük var. Biz bu 6 milyar dolarlık değeri oradan çıkartmak için bu yıl, önümüzdeki yıl ve 2023 yılı içinde toplamda 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. GÜBRETAŞ maden yatırımları olarak da bundan sonraki dönemlerde Söğüt ve dışındaki diğer sahalarda da inşallah çalışmalara gireceğiz." demişti.