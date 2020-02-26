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Neler Oluyor Bu Altına ! Uzmanlardan Kritik Uyarı

Neler Oluyor Bu Altına ! Uzmanlar Açıkladı Neler Oluyor Bu Altına ! Uzmanlardan Kritik Uyarı..

Neler Oluyor Bu Altına ! Uzmanlardan Kritik Uyarı
26 Şubat 2020 Çarşamba 14:10

Neler  Oluyor Bu Altına !  Uzmanlar Açıkladı

Neler  Oluyor Bu Altına !  Uzmanlar Açıkladı Neler  Oluyor Bu Altına !  Uzmanlardan Kritik Uyarı..

Altın fiyatları son haftalarda rekor üstüne rekor a uzanmış vaziyette ve 335 lira basamaklarına ulaşmış durumda . Fakat uluslararası iş dünyasında hayata geçen olumlu havayla beraber altının gramı 320 lira lra kadar inmişti.

ÇEYREK ALTIN TEKRAR YÜKSELİŞTE!

Altındaki Yüzü güldüren  indirim fayda etmeden sona erdi gram altın 320 liradan 326 liraya kadar aldı başını . Çeyrek altın ise 531 liradan satışta . Uzmanlar,Koronavirüs salgınıyla birlikte altındaki yükselişin daha da çok artacağına dikkat çekti , tüm dünya ekonomisi de bu konuya odaklandığı  belirtildi.

Bu halde ABD-Çin, ABD-İran, İngiltere’de Brexit ve Fed’in faiz düşürme sürecinde bulunduğumuz bugünlerde ben ons altının sağlıklı bir şekilde düşüş içerisinde olacağını hiç sanmıyorum . Özellikle piyasayı yatıştırıcı mesajlar gelmedikçe ons altında beklentim 1500 dolar üzerindeki seyrini tanıma yönünde. Teknik olarak, ons altında 50 günlüğü 1500 dolar seviyesinden ulaşıyor . Bu seviye destek olması yönünde izlenebilir. Bu desteğin altında kalıcı bir durumda alan oluşturamıyor. Ayrıca mühim olan 1515-1520 dolar bölgesinin aşılması kazançlarını genişletmesi adına çok önemli.  

Altın fiyatlarında farklı türleri zammı ise şu şekilde oldu.

ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını 2 bin 194 lira

Yarım altın bin 62 lira

Çeyrek altın 531 lira

Gram altın 326 lira

22 ayar bilezik 298 lira

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Ne Oluyor Bu Altına Uzmanlar Açıkladı #ALTIN ZAMMI #ALTIN KURU
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