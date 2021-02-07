Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Devletten 672 TL - 1.544 TL arasında geri ödemesiz maddi yardım!

Devlet, vatandaşlara çeşitli isimler altında maddi yardımlar vermeye devam ediyor. Yapılan yardımlardan birisi ise muhtaçlık yardımı olarak ifade ediliyor. Başvuruda bulunanlara 672 TL - 1.544 TL arasında ödeme yapılacak.

Devlet, başta pandemi dönemi olmak üzere çeşitli dönemlerde vatandaşlara maddi destek sunmaya devam ediyor. Muhtaçlık durumunda olan vatandaşlara bin 544 TL'ye varan destek veriliyor. Peki, kimler başvurabilir? Detaylar haberimizde

YÜZDE 43 ARTTI

Devletin verdiği sosyal destekler 2002 yılında sadece yüzde 4 oranında iken, bu yardımlar 2019 yılında yaklaşık yüzde 43 oranında artmış bulunuyor. Hızla yapılmaya devam edilen yardımların büyük bir kısmı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

65 yaş sınırını geçmesine rağmen emekli olamayan vatandaşlar

18 yaşını doldurmadan anne ve babasını kaybetmiş olanlar ve kişiye bakacak herhangi bir aile üyesinin olmaması

En az yüzde 40 engellilik durumu

Belirtilen tüm bu şartları taşıyan vatandaşların aynı zamanda gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olma şartı aranır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

başvuruda bulunmak isteyen adayların hazırlaması gereken evraklar şu şekilde ifade edildi:

VGM tarafından alınan muhtaç aylığı engelli formu ya da muhtaç aylığı yetim formu

Kimlik kartı

Kişinin engellilik durumu varsa, başvuru formunda özür durumunu belgeleyen sağlık kurumundan alınan kurum raporu

Kişinin muhtaçlık durumunun kontrollerinin sağlanması durumunda aydınlatma beyan formu ve şahsi rıza beyanı formu