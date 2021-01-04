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Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri İki Ay Daha Uzatıldı mı?

Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri İki Ay Daha Uzatıldı mı? Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağı bildirildi. Bakan Selçuk Açıkladı! O ödemeler 8 Ocak'ta yapılacak Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri İki Ay Daha Uzatıldı mı?
04 Ocak 2021 Pazartesi 12:29

Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri İki Ay Daha Uzatıldı mı?

  Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri İki Ay Daha Uzatıldı mı? Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağı bildirildi. Bakan Selçuk Açıkladı! O ödemeler 8 Ocak'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildiren Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

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