Müjde! Vatandaşa nefes aldıracak 3 paket birden geliyor!

Covid-19 süresince reel sektöre yaptığı teşvik destekleri ve vatandaşa yaptığı sosyal yardımlarla dikkat çeken Türkiye, son dönemde küresel düzeyde artan enflasyon karşısında yeniden harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşa nefes olacak, kredi, elektrik faturası ve gübre ve mazot desteği başta olmak üzere 3 paket konusunda hükümet düğmeye bastı.

UCUZ VE UZUN VADELİ KREDİ PAKETİ GELİYOR

İş dünyasını rahatlatacak, nefes aldıracak, ucuz ve uzun vadeli 60 milyarlık KGF kredi paketinin hazır olduğu bildirildi. Buna göre bankalar, 10 yıl vadeli, 1 yıl ödemesiz dönemli, %16 faizle iş dünyasına TL kredisi verecek. KGF teminatlı pakete kamu ve özel bankaların tamamı katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi Cumartesi günü açıklayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: ÇİFTÇİYE GÜBRE VE MAZOT DESTEĞİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

Gübre, elektrik ve mazot fiyatları gibi girdi maliyetleri yükselince çiftçiler ya tarım alanlarını daralttı ya ekim yapmamaya başladı. Zamların ekimlerin yapılmaya başlandığı döneme gelmesi üretimi de tehdit eder hale geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerek vatandaş, gerekse milletvekillerinden gelen bilgiler üzerine çiftçinin desteklenerek üretimin artırılması ve gıda fiyatlarındaki yükselişin önlenmesi için çalışma başlatılması talimatını verdi.

Hükümet, çiftçinin gübre, mazot, yem ve ilaç maliyetlerini düşürmek için çalışma başlattı. Destek oranının maliyetin % 50'sini bulabileceği belirtiliyor.

YÜKSEK ELEKTRİK FATURASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Elektrik faturaları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat verdi. Ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

10 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Cemevleri ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım atıldığı öğrenildi. Gerekli düzenlemeyle birlikte cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak. Esnaf, bakkal, restoran gibi işletmelerin olduğu ticarethane abonesi grubuna da özel bir formülle destek sağlanacağı belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeleri içeren destek paketlerinin bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi.

BAKAN NEBATİ DUYURACAK! KRİTİK GÜN CUMARTESİ

Gelen son dakika haberine göre, ekonomi yönetimi, 12 Şubat Cumartesi günü fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bir program düzenleyecek.Nebati, Cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.

YASTIK ALTI ALTINLAR İÇİN ATILACAK ADIMLAR DUYURULACAK

Toplantıda, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak.

Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasını açıklamaya hazırlanan Bakan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgi verecek.

Yoğun katılımla gerçekleştirilmesi planlanan programda, iş dünyasından üst düzey yöneticilerin, STK'lerin, piyasadaki çatı kuruluşların temsilcilerinin ve kamu ile özel bankaların genel müdürlerinin hazır bulunmaları bekleniyor.