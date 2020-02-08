Müjde Ekmek fiyatlarında İndirim!

Rekabet başladı! Ekmek fiyatı 59 kuruşa kadar düştü

Kırşehir ilinde 7 Şubat tarihinde fırıncılar ve büyük marketlerde dahil işletmelerde marketler içerisinde rekabet sebebi ile 200 gramlık ekmeğin satış miktarı 59 kuruşa kadar düşmesi karalştırıldı bu durum vatandaşları mutlu ederken, üreticilerin tepkisini çekti Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Bahamettin Öztürk, "Büyük marketler 3-5 bin ürünün yanında ekmekten zarar etmeyi göze almışlardı. Küçük işletme ve marketler de rekabet açısından mecburen fiyat düşürüyor" dedi.

Başkan Öztürk, medya ya gerçekleştirdiği açıklamada, ulusal marketlerin Kırşehir'ili ekmek fiyatlarını düşürmesi ve fırıncılar ortasındaki rekabetin indirimi gündeme ulaştırıldığı açıklandı.

yerinde içerik kullanılması halinde ekmeğin fırıncıya maliyetinin 80 kuruştan az olamayacağına değindi Öztürk, birleşerek büyük işletme kuran bazı fırıncıların ekmek fiyatındaki düşüşe teşvik ettiğini belirtti.

Öztürk, "Kırşehir'de alınan hergün ortalama 150 bin ekmeğin 30 binini büyük marketler de satılıyor . Ulusal marketler 3-5 bin ürünün yanı sıra ekmekten zarar etmeyi göze alıyorlar. Küçük bakkal ve marketler de rekabeti sürdürebilmek için mecburi şekilde fiyat ı indirme şartı getiriyor. Birleşerek 50-60 bin miktarda ekmek üreten fırıncılar da bu düşüşe el açıyor . Büyük balık küçük balığı yutar hesabı , olan küçük işletmesi olan fırıncılara oluyor." diye konuya değindi.

Makul fiyatla halka sunulan ekmeklerin muhakak kontrol edilmesi gerektiğine değinen Öztürk, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu ekmekleri görmeli. Sağlık açısından, un, maya, su malzemeleri alanından araştırılması gerekir bunun yanı sıra üretim aşaması kapsamında hijyenik kuallar da mühim'' dedi.

İşletme Turan Dönmez de 1 lira 25 kuruştan satışa sunulması gereken ekmeğin, haksız rekabet sebebi ile fiyatının 59 kuruşa kadar düşürülmesinin Ahi esnafına yakışmadığını duyurdu.