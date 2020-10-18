Müjde! 50 bin kayısı üreticisini Sevindiren haber AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Toprak Mahsülleri Ofisinin(TMO) kayısıda devreye girerek açıkladığı alım fiyatlarının Malatya’daki 50 bin kayısı üreticisini mutlu ettiğini söyledi. Çalık, “Kayısı fiyatları geçen yıla göre iki katına arttı. TMO’nun kayısıdaki müdahale alımları ihracata da ciddi katkı sunacak.” dedi.

Müjde! 50 bin kayısı üreticisini Sevindiren haber

Müjde! 50 bin kayısı üreticisini Sevindiren haber AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Toprak Mahsülleri Ofisinin(TMO) kayısıda devreye girerek açıkladığı alım fiyatlarının Malatya’daki 50 bin kayısı üreticisini mutlu ettiğini söyledi. Çalık, “Kayısı fiyatları geçen yıla göre iki katına arttı. TMO’nun kayısıdaki müdahale alımları ihracata da ciddi katkı sunacak.” dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Toprak Mahsülleri Ofisinin(TMO) kayısıda devreye girerek açıkladığı alım fiyatlarının Malatya’daki 50 bin kayısı üreticisini mutlu ettiğini söyledi. Çalık, “Kayısı fiyatları geçen yıla göre iki katına arttı. TMO’nun kayısıdaki müdahale alımları ihracata da ciddi katkı sunacak.” dedi.

50 bin kayısı üreticisine müjde

Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın Akçadağ ilçesi esnaf ziyaretinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin 7. Olağan il kongresine katılmak üzere 25 Ekim’de Malatya’ya geleceğini belirterek, tüm Malatyalıları Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydanda gerçekleşecek kongreye davet etti.

“Geçen yıla göre kayısı fiyatları iki katı arttı”

Çalık, Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla TMO’nun kayısıda taban fiyatı belirlemesinin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirterek, “Geçen yıl sezonda, 4 numara diye adlandırılan kuru kayısının kilogram fiyatı 11 lirayken TMO’muz 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemişi (gün kurusu) 23 liradan alıyor. Yani geçen yıla göre kayısı fiyatları yaklaşık iki katı artmış durumda. TMO’nun devreye girmesi ve alım fiyatları, kayısı sektöründe üretim yapıp, yıllarca piyasa sorunları yaşayan başta üreticilerimiz olmak üzere pek çok kesimi memnun etti. Kayısı üreticilerimize her zaman destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İki ayda 50 milyon dolar kayısıdan gelir elde edildi”

Çalık, bu yılın ilk 9 ayında 62 bin 263 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini ve 175 milyon 455 bin dolar gelir elde edildiğini belirterek, “Bu yıl Ağustos ve Eylül ayında ise 15 bin 666 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi ve karşılığında 50 milyon 913 bin dolar gelir elde edildi” dedi. Milletvekili Çalık, kayısıda yapılan müdahale alımlarıyla fiyat istikrarı ve değerinin korunduğunu ve böylece ihracata da ciddi katkı sunulmuş olacağını ifade etti.

Çalık, “Sosyal Koruma Kalkanı” kapsamında Türkiye genelinde vatandaşlara sağlanan destek ve yardımların 39 milyar liraya, Malatya’da ise 300 milyon liraya yaklaştığını kaydetti.