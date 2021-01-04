Motorine indirim, LPG'ye zam... EPGİS'den yapılan açıklamaya göre; Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 05/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;LPG Oto gazda 34 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

Motorine indirim, LPG'ye zam... EPGİS'den yapılan açıklamaya göre; Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 05/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;LPG Oto gazda 34 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.