0
0
0
0
0
1
0
0

Motorine indirim, LPG'ye zam...

Motorine indirim, LPG'ye zam... EPGİS'den yapılan açıklamaya göre; Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 05/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;LPG Oto gazda 34 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

Motorine indirim, LPG'ye zam...
04 Ocak 2021 Pazartesi 18:44

Motorine indirim, LPG'ye zam...

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre; Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 05/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;LPG Oto gazda 34 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber