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MHP'den Vatandaşa Büyük Destek ! Bankalardan Af talebinde Bulundu

MHP'den Vatandaşa Büyük Destek ! Bankalardan Af talebinde Bulundu

MHP'den Vatandaşa Büyük Destek ! Bankalardan Af talebinde Bulundu
13 Şubat 2020 Perşembe 12:24

MHP'den Vatandaşa  Büyük Destek ! Bankalardan Af talebinde Bulundu

Ekonomik kriz oluşması kaynaklı ile kredi borçlarını ödeyemeyen kişiler  ve batık kredi miktarı her geçen gün çoğalmakta Milliyetçi Hareket Partisi'nden bankaların kara listesine yer alan on binlerce borçlu vatandaşa yönelik af talebinde bulundu . kara listeli vatandaşlarının Ekonomimizde de büyük önem kazandıracağını bir rahatlama oluşturacağını ifade eden MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bankalardaki batık kredi oranının bir sene içerisinde yüzde 3.8'den yüzde 5.3'e yükseldiğini , Ticari kredilerindeki batığın ise yüzde 10.14'e olarak yükselişte olduğunu belirtti.

BATIK KREDİLER  ÇOK BÜYÜK ARTIŞ VAR

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan bankacılık ve sermaye piyasalarına dönük yasa teklifini ele alıp konuşan Kalaycı, ekonomideki ilerlemeyişin durgunluk sebebi ile bankaların geri dönmeyen kredilerinde baya artış olduğunu, ekonomiyi rahatlatmak için geçen sene çıkarılan finansal yapılandırma düzenlemesinden  de henüz beklenen sonuca varılmadığını açıkladı.

"BEKLENTİ VAR"

''Halkımızın rahatlamaya çok ihtiyacı var ,esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi rahatlatacak kararlara çok ihtiyacın var. Şu durumda sicil affı beklentimiz var" .

Banka alacakları için önemli çoğalma olduğunu ifade eden Kalaycı, vaktinde ödenemediği için yasal işlemleri olan avukata düşen kredi tutarının 2018 senesinde 96.6 milyar lirayken 2019 sonunda 150.7 milyar liraya ulaştığını açıkladı . Başkan, yasal takipleri alacakların yönlendirilmesi kredilere oranının yüzde 3.87'den 2019 senesinde yüzde 5.36'ya arttırıldığını anlattı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #MHPden Vatandaşa Büyük Destek !Bankalardan Af talebinde Bulundu
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