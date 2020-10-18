Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Bütçede en fazla pay, eğitime verildi.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. Bütçede en fazla pay, eğitime verildi.

AK Parti hükümetlerinin 19'uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 3'üncü bütçe teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Program Bütçe esaslarına göre hazırlanarak, Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı.

EĞİTİM VE YATIRIMA ÖNCELİK

Bütçeden en fazla pay eğitim hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrılırken, 2021 yılı bütçe teklifinde, 2020 yılına göre en fazla ödenek artışı yatırım projeleri için sağlandı.

BÜTÇE AÇIĞI 245 MİLYAR LİRA OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR

2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

SERMAYE ÖDENEKLERİ ARTTI

Bu çerçevede, 2020 yılında 56,6 milyar lira olan sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 oranında artarak (47,1 milyar lira artışla) 103,7 milyar liraya ulaştı.