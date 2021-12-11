Merkezi yönetim brüt borç stoku 40 günde 625,86 milyar TL arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla 2.268,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, borç stokunun 906,7 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1.362 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Kırk günlük maliyet 625,861 milyar TL

Ekim sonu itibarıyla döviz cinsinden merkezi yönetim borç stoku 1.362 milyar/9,51 (MB döviz satış) = 143.217.665.615 Dolardı.

10 Aralık tarihi itibarıyla 143.217.665.615 * 13,88 (MB döviz satış) = 1.987.861.198.736 TL olmuştur.

Ekim ayından itibaren 40 günlük merkezi yönetim borç stoku artışı 1.987.861.198.736 - 1.362.000.000.000 = 625.861.198.736 TL artmıştır. Merkezi yönetim borç stoku artışının bu haliyle sürdürülemez olduğunu düşünüyoruz.

Sonuç olarak döviz kurundaki artışın bu haliyle devam etmesi halinde ekonomik sonuçlarının telafi edilemez bir noktaya geleceğini düşünüyoruz.