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Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde sert düşüş

Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde sert düşüş

Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde sert düşüş
31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Temmuz itibarıyla 448 milyon dolar azalarak 104 milyar 440 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 218 milyon dolarlık azalışla 62 milyar 880 milyon dolardan 62 milyar 662 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 19 Temmuz itibarıyla 230 milyon dolar azalarak 42 milyar 8 milyon dolardan 41 milyar 778 milyon dolara indi.

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