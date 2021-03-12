Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,23'ten yüzde 11,54'e, yıl sonu dolar tahminini ise 7,79'dan 7,95'e yükseltti.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Mart ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 7,94 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 11,54 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,23 iken bu anket döneminde yüzde 11,54'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,36'dan yüzde 10,47'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,03'ten yüzde 9,18'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 7,79 TL iken, bu anket döneminde 7,95 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 TL iken bu anket döneminde 8,20 TL'ye çıktı.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ

Bir önceki anket döneminde 24,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,2 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 23,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken bu anket döneminde yüzde 4,4 oldu. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak revize edildi.