Merkez Bankası'nın faiz kararını dünya böyle gördü: Türkiye, enflasyonu dengelemek için üst üste ikinci kez faiz artırdı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmesi dünya basınında da geniş yankı buldu. Genel olarak kararın beklentilerin altında olduğu belirtilirken finans ajansı Financial Times "Türkiye, enflasyonu dizginlemek için üst üste ikinci ayda faiz artırdı" ifadelerini kullandı. CNBC ise "Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele etmekle görevlendirildi. Ancak şu ana kadar çabalar yavaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplandı. Kurul, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır" denildi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ekonomistlerin beklentisi, geçen ay 650 baz puan artırılan faizin bugün de 500 baz puan artırılacağı yönündeydi. Faiz artış miktarı, piyasa beklentilerinin belirgin şekilde altında kaldı. Bu durum, uluslararası finans basınında geniş yankı buldu.

BLOOMBERG: SEÇİM YAKLAŞTIKÇA TCMB'NİN İŞİ ZORLAŞACAK

ABD'li finans ajansı Bloomberg, "TCMB faiz artış hızını yavaşlattı ve bu hareket, enflasyon hala yüzde 40'a yakın seyrederken yerel varlıkları daha fazla satışa maruz bıraktı. Ekonomistler ve yatırımcılar, Erdoğan'ın tercih ettiği gevşek para politikasından daha agresif bir dönüş bekliyordu" ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca, "Dengeleme, önümüzdeki mart yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla daha da zorlaşacak. Erdoğan ülkenin en büyük şehirlerinden bazılarını muhalefetin elinden almaya çalışırken daha hızlı ekonomik büyüme yeniden bir öncelik haline gelebilir" denildi.

FT: YENİ ENFLASYON DALGASI TETİKLENEBİLİR

Financial Times ise "Türkiye, enflasyonu dizginlemek için üst üste ikinci ayda faiz artırdı" başlıklı haberinde, "Faiz artışı, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından ekonomi politikalarını nasıl elden geçirdiğinin son işareti oldu" ifadelerine yer verdi. Haberde, "Ekonomistler, ithalat maliyetini artıran zayıf lira ve vergi artışlarının yeni bir enflasyon dalgasını tetikleyeceğini söylüyor. Bank of America bu hafta enflasyonun Mayıs 2024'e kadar yüzde 65'e ulaşmasını beklediğini söyledi" ifadeleri yer aldı.

CNBC: ENFLASYONLA MÜCADELE ÇABALARI YAVAŞ

CNBC ise faiz artışının beklentilerin altında kaldığına işaret ederek, "Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele etmekle görevlendirildi. Ancak şu ana kadar çabalar yavaştı" değerlendirmesinde bulundu. Haberde Conotoxia Fintech piyasa analisti Bartosz Sawicki ise kararın "aşırı gevşek bir para politikasından vazgeçilmesinde ikinci adımı işaret ettiğini" ancak hazirandaki 650 baz puanlık faiz artırımının ardından şok tedavisi umut eden piyasaları hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

WSJ: ENDİŞELERİ ARTIRACAK

ABD'li finans ajansı Wall Street Journal da faiz artışının piyasaları hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Jared Malsin imzalı haberde, "Faizleri sadece 2,5 puan artırma kararı, yeni ekonomi ekibinin, Erdoğan'a karşı koyacak gücü olmadığına dair endişeleri artıracak" ifadeleri yer aldı. Haberde "Erkan'ın merkez bankası başkanı olarak aldığı karar, ortodoks politikaya derhal dönüş çağrısı yapan bazı yatırımcıları ve analistleri de hayal kırıklığına uğrattı" ifadeleri kullanıldı.