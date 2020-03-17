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Merkez Bankası Faiz İndirdi! İşte Uzun Bir Aradan Sonra Tek Haneye Düşen Faiz Oranı

Merkez Bankası Faiz İndirdi! İşte Uzun Bir Aradan Sonra Tek Haneye Düşen Faiz Oranı, Vadeli Faiz oranları kaç, kaç lira faiz alaağım gibi sorunların cevabı ve Korona virüs tedbirleri kapsamında ve korona virüsün ekonomiye verdiği zaralar göz önüne alınarak devlet merkez bankası aracılığı ile TCMB repo faizini yüzde 9,75 olarak belirledi. Detaylar haber..

Merkez Bankası Faiz İndirdi! İşte Uzun Bir Aradan Sonra Tek Haneye Düşen Faiz Oranı
17 Mart 2020 Salı 14:14

Merkez Bankası Faiz İndirdi! İşte Uzun Bir Aradan Sonra Tek Haneye Düşen Faiz Oranı

Merkez Bankası Faiz İndirdi! İşte Uzun Bir Aradan Sonra Tek Haneye Düşen Faiz Oranı, Korona virüs tedbirleri kapsamında  ve korona virüsün ekonomiye verdiği zaralar göz önüne alınarak devlet merkez bankası aracılığı ile TCMB repo faizini yüzde 9,75 olarak belirledi.

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Koronavirüsün küresel çapta ülkelerin ve Ülkemizin ekonomilerine olan son derece olumsuz etkisi sonrasında vurması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün toplandı.

FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası, bugünden itibaren geçerli olmak üzere bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.

Merkez Bankası tarafından  faizlerin tek haneye indirilmesinin ardırdan yapılan açıklamada, "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır" ifadeleri kullandı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #merkez #bankası #faiz #indirim #kararı #faizler
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