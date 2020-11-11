Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve hızlı başladı!

4/D'li işçilere Bakanlıktan ücret zammı şoku! 4/D'li işçilerin toplu sözleşmeye geçişleri dolayısı ile mali ve sosyal hakları ile ilgili Sağlık Bakanlığı görüş yazısı yayınladı. 4/D'li işçilerin yeni TİS geçişi mali ve soyal hakları için Bakanlık yazı yayınladı!