Merkez Bankası 2020 Yılı Enflasyon Beklentisini Açıkladı

Merkez bankası tarafından 2020 Yılının sonunda oluşacak enflasyon oranını Yüzde 8,2 açıklamıştı fakat bu oranı bugün güncelleyerek yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,4'e indirildi İşte Detaylar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın, 'Enflasyon Raporu'
bilgilendirme toplantısı başladı.
TCMB Başkanı Murat Uysal, korona salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sanal olarak gerçekleştirilen Enflasyon Raporu
2020-II Bilgilendirme Toplantısı'nda sunum yapıyor.
ENFLASYON BEKLENTİSİ AŞAĞIYA ÇEKİLDİ
Murat Uysal, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Yüzde 8,2 olan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,4'e çekildi.
Başkan Uysal'ın konuşmasından satır başları şöyle;
"Salgının hızla yayılması küresel iktisadi faaliyetin sert biçimde daralmasına neden oldu. Sosyal yalıtım tedbirleri hizmetler sektörünün zayıflamasına neden olurken, imalat sanayinin de bu yavaşlamaya eşlik etmedi muhtemel görünüyor.
BELİRSİZLİK ARTTI
Salgının küresel finansal krizden daha derin etkileri olduğu görülüyor.
Veriler, 2. çeyrek için belirgin yavaşlamaya işaret ediyor. Enflasyonda tahmin belirsizliği bir miktar arttı.
Bu süreçte kapsamlı likidite tedbirleri açıkladık.
2020 YIL SONUNDA İSTİKRAR
2020 yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde
5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.
DÜŞÜŞ TEMMUZ AYINDA
Yıllık enflasyondaki düşüş, temmuz ayından itibaren hızlanacak. Ekonomi yılın ikinci yarısında toparlanacak. Salgına bağlı olumsuz etkiler geçici olacak.
Halihazırda swap anlaşmamız olan merkez bankaları ile limit güçlendirme görüşmelerimiz sürüyor."
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