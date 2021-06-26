Memur temmuz zammını MB açıkladı!

Memurun temmuz zammı yüzde 7,6'yı geçiyor! Memurlar yine toplu sözleşme zammının üstünde zam alması bekleniyor.

MAAŞ KAYIPLARI VE SEYYANEN ZAM GERÇEKLEŞMEDİ

Geçmiş dönem kayıpları için ise bu yıl yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri bekleniyor. Sendikalar 500 TL seyyanen zam talep etmiş ve memur maaş kayıplarının bir nebze de olsa telafisi istenmişti.

HEDEFLENEN ENFLASYON MEMURU GERİ BIRAKIR

Hükümet 'Hedeflenen enflasyon' ile yine bu yıl masaya oturusa memur ve memur emeklileri için yine 2 yıllık zor bir süreç daha başlamış olacak.

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketini yayınladı. Katılımcılar enflasyonda yükseliş bekliyor. Çok tartışılan faiz kararları için ise piyasa katılımcıları yıl sonu için yine % 19'luk faiz bekliyorlar. Bu da şu demek oluyor ki Merkez Bankası olası bir faiz indirimi yapsada yıl sonu için tekrar yükseltmek zorunda kalabilir. Dolar kuru için ise yin artış bekleniyor ve yıl sonu dolar kuru tahmini 9,30'a yaklaştı. İşte detaylar

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken, bu anket döneminde yüzde 14,46 oldu.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU İÇİN % 1,21 ARTIŞ BEKLENİYOR

Ankete katılan katılımcılar Haziran ayı için enflasyonda yüzde 1,21'lik artış beklerken Temmuz ayı için ise 0,75'lik artış öngördüler.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,81 iken, bu anket döneminde yüzde 12,12 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,99 ve yüzde 10,16 olarak gerçekleşti.

5 AYLIK ZAM % 6,38 (3+4,38)

Şimdilik mayıs ayı itibariyle 3,38 olan enflasyon farkı ile birlikte memurlar Temmuz ayında 3+3,40= Yüzde 6,38 zam alacaklar. Toplu sözleşme zammı olarak Temmuz'da yüzde 3 zam alacak olan memur ve memur emeklileri bu yılın ilk 6 aylık enflasyonunun yüzde 3'ü aşan kısmı için de enflasyon farkı alacaklar.

TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 7,6'YI BULACAK

Merkez Bankasının katılımcı anketinin sonuçlarına paralel bir Haziran ayı enflasyon rakamı gelirse memur ve memur emeklileri için Temmuz zammı yüzde 7,6'yı geçiyor. Kesin rakam 5 Temmuz Pazartesi günü TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı ile bellli olacak.

2021 YILI ENFLASYON RAKAMLARI (5 AYLIK)

AYLAR (2021) TÜFE ÜFE OCAK 1,68 2,66 ŞUBAT 0,91 1,22 MART 1,08 4,13 NİSAN 1,68 4,34 MAYIS 0,89 3,92 TOPLAM 6,24 16,27

FAİZDE YIL SONU YÜZDE 19 BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURUNDA DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Cari yılsonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,71 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken, bu anket döneminde 9,23 TL olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,09 ihtimalle yüzde 11,00-11,99 aralığında, yüzde 21,90 ihtimalle yüzde 12,00-12,99 aralığında, yüzde 19,65 ihtimalle ise yüzde 13,00-13,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 38,78‘inin beklentilerinin yüzde 11,00-11,99 aralığında, yüzde 24,49’unun beklentilerinin yüzde 12,00-12,99 aralığında, yüzde 12,24‘ünün beklentilerinin ise yüzde 13,00-13,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2021 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,36 ihtimalle yüzde 9,00-9,99 aralığında, yüzde 27,64 ihtimalle yüzde 10,00-10,99 aralığında, yüzde 21,92 ihtimalle yüzde 11,00’dan daha büyük artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,67’sinin beklentilerinin yüzde 9,00-9,99 aralığında, yüzde 42,22‘sinin beklentilerinin yüzde 10,00-10,99 aralığında, yüzde 17,78‘inin beklentilerinin ise yüzde 11,00’dan daha büyük olduğu gözlendi.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken bu anket döneminde yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.