Memur maaşları rekor enflasyon farkına koşuyor! İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamı Pazartesi günü açıklanacak olan TÜİK'in enflasyon rakamının öncesinde bu yıl için memur maaş zammında rekor enflasyon farkı getirebilir.

Milyonlarca kişinin maaş artışlarını belirleyecek olan TÜİK'in Aralık ayı enflasyonu öncesi ilk rakam İstanbul'dan geldi. İTO verilerine göre, İstanbul'da aralıkta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,36, toptan fiyatlar yüzde 2,05 arttı

İTO her ayın 1. günü İstanbul için oluşan enfasyon rakamlarını açıklıyor. İşte detaylar...

İTO: YILLIK ENFLASYON % 14,4 OLDU

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre İstanbul'da perakende fiyatlar Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artış kaydetti. Böylelikle Ağustos 2019'dan bu yana perakende fiyatlarda en hızlı artış görüldü.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ DE AÇIKLANDI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü (bugün) açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EN YÜKSEK 1,91 OLDU

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı.

ARALIK AYI HARİÇ MEMUR ENFLASYON FARKI % 3,01

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile memur ve memur emeklileri için zam oranı kesinleşecek. Aralık ayında pozitif bir enflasyon rakamı gelirse 3,01'lik rakama eklenecek ve memurlar için oluşan enflasyon farkı netleşmiş olacak. 4 Ocak Pazartesi günü TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamı ile memur ve emeklinin zam oranı netleşecek. Kesin rakam ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge ile kesinleşecek.

MEMUR MAAŞINA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Aralık ayı enflasyon rakamı şayet pozitif (+) ve beklentiler dahilinde gelirse memur maaşlarında bir ilk gerçekleşecek ve memurlar toplu sözleşme zammından daha yüksek oranda enflasyon farkı alacaklar. Memurlar 2021 yılı için ilk altı aylık dilim için sadece yüzde 3 toplu sözleşme zammı alacaklar. Enflason beklentiler dahilinde gelirse Aralık ayı için en az yüzde 1'lik bir artış bile memurun enflasyon farkını yüzde 4'ün üzerine çıkaracak. Yüzde 3 TİS zammı alacak memurlar ilk defa toplu sözleşme zammından daha yüksek miktarda enflasyon farkı almış olacaklar.

ARTIŞ İVMESİ DEVAM EDİYOR

İstanbul'da perakende fiyatlarda artış ivmesi Aralık ayında da devam etti. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre İstanbul'da perakende fiyatlar Aralık'ta yıllık yüzde 14,4 artış gösterdi. Böylelikle Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek artış görüldü. Kasım 2020'de perakende fiyatlardaki artış yüzde 14,07 olarak kaydedilmişti.

TOPTAN FİYATLARDAKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 18,18 OLDU

Rakamlara göre Aralık'ta toptan fiyatlarda aylık yüzde 2,05, yıllık ise yüzde 18,18'lik artış görüldü.

TÜİK 4 OCAK PAZARTESİ AÇIKLIYOR

TÜİK'in enflasyon rakamları ile yıllık enflasyon netleşmiş olacak. Milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş artış oranları da 4 Ocak 2021 Pazartesi günü belli olacak.

TÜİK 2020 YILI 11 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI