Marketlere ceza geliyor! Fiyatlar her gün değişiyordu…

Dünyada yaşanan koronavirüs salgını ve Türkiye özelinde yaşanan ekonomik problemler gıda fiyatlarını yükseltirken bu artışlara bir de Haksız Fiyat artışları eklendi. Marketlerdeki raflarda yer alan ürünlerde hergün fiyatlar değişirken yeni alınan karar doğrultusunda bu yola başvuranlara ceza yolu açıldı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kendilerine gelen şikayetleri değerlendirirken bir yönetmelik değişikliğe gidildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre yeni düzenleme Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alarak yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenlemede resen veya şikâyet üzerine Ticaret Bakanlığı, il müdürlüğü ve yetkili idare tarafından denetim sonucu, üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmenin savunmasının istenmesi uygulamasında, verilen süreler içinde savunma yapılmaması kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmeyecek.

SAVUNMA SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Daha Önceki uygulamada, üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı uygulanamıyordu.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle ayrıca, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere verilen 10 günlük savunma süresi yedi güne düşürüldü.